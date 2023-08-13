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Dünya
AA 13.08.2023 10:57

Fransa'da bina yangını: 3 ölü, 21 yaralı

Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes bölgesinde bulunan binada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Fransa'da bina yangını: 3 ölü, 21 yaralı
[Fotograf: AFP]

Radio-France'ın haberine göre, Grasse kentindeki 5 katlı binada sabaha karşı yangın çıktı.

Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Bölgeye gelen 50'ye yakın itfaiyecinin 17 araçla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bina ile çevredeki yapılar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çıkış nedeni henüz netleşmeyen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alsas bölgesindeki Colmar kentinde 9 Ağustos'ta engellilerin ve refakatçilerinin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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