Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde geçen hafta çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 36'ya yükseldiğini kaydederek, hayatını kaybedenlerden 3'nün asker olduğunu açıkladı. Çatışmada yaralananların sayısının ise 183 olduğu belirtildi.

19 Tacik öldü

Tacik basınında yer alan haberde ise silahlı çatışmada ölen Tacik vatandaşlarının sayısının 19'a çıktığı bildirilerek bunlardan 9'unun asker olduğu vurgulandı. Haberde, silahlı çatışmada 88 Tacik vatandaşının yaralandığı aktarıldı.

Tartışmalı sınırın 112 kilometresi 9 Mayıs'a kadar tanımlanacak

Bu arada, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki tartışmalı sınırın 112 kilometresinin 9 Mayıs'a kadar tanımlanması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Taşiyev, tartışmalı birkaç sınır noktası konusunda da uzlaşıldığını ifade ederek, yakın dönemde bir araya gelecek iki ülke devlet başkanlarının, uzlaşma sağlanması öngörülen 112 kilometrelik ortak sınırla ilgili anlaşmayı imzalayacaklarını, ardından da sınır belirleme çalışmalarının başlatılacağını aktardı.

Görüşmelerden sonuç alınamadı

Silahlı çatışmaların ardından iki ülke hükümet heyetleri Tacik-Kırgız devlet sınırının belirlenmesine dair yaptıkları ortak toplantının ardından protokol imzalamış ve aralarındaki sınırın tespitine yönelik çalışmalara başlamıştı.

İki ülke arasındaki 976 kilometreli ortak sınırın şimdiye kadar 504 kilometresi belirlendi. Taraflar arasında tartışmalı olan sınırın kalan kısmıyla ilgili görüşmelerden ise henüz sonuç alınamadı.

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, ülkelerin sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Çok sayıda ev ve iş yerinin ateşe verildiği ve tahrip edildiği olay, diplomatik girişimler sayesinde sona erdi.

Her iki ülke yönetiminin, "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda 1 Mayıs'ta uzlaşmasının ardından halk evlerine dönmeye başladı.