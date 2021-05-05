10 ila 15 yaşındaki 430 bin’den fazla kişinin katıldığı bir araştırmaya göre, teknoloji kullanımı ile zihinsel sağlık sorunları arasında çok az ilişki var.

Oxford İnternet Enstitüsü, TV izleme, sosyal medya ve cihaz kullanımını depresyon duyguları, intihar eğilimleri ve davranış sorunları ile karşılaştırdı.

Duygusal sorunlar ve sosyal medya kullanımı arasında küçük bir artış oldu.

Uzmanlar 2010 ve 2019 aralığında sosyal medyanın akıl sağlığı üzerine belirgin bir etkisini göremedi.

Araştırmanın, teknolojinin gençlerin ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerine dair yaygın inançları yeniden gözden geçirmeye yönelteceği belirtiliyor.

Mutsuzluk yarattığı öne sürülüyordu

Ocak 2021'de yapılan bir araştırma, yoğun sosyal medya kullanımının gençler arasında mutsuzluk yarattığını öne sürmüştü.

Gençlerin ruh sağlığını etkileyen diğer faktörler arasında yeni tip koronavirüs salgını en başta yer alıyor.

İngiltere hükümeti ruh sağlığı hizmetlerine 500 milyon sterlinlik bir yatırım yaptığını açıklamış, bunun 79 milyon sterlininin çocuklara ve gençlere ayrıldığı belirtilmişti.