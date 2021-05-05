Donald Trump, kendi sosyal medya iletişim ağını kurdu.

Eski ABD Başkanı, "Donald Trump'ın Masasından” adlı bloğu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak yer" olarak tanımladı.

Paylaşma seçenekleri var

Trump, bu sayede destekçileriyle doğrudan iletişim kurabilecek.

Sitede, kullanıcıların Trump'ın servis ettiği gönderileri beğenme, Twitter ve Facebook‘ta paylaşma seçenekleri bulunuyor. Bu durum eski Başkanın Facebook ve Twitter'a ulaşma planı olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump'ın paylaşımlarının diğer sosyal medya platformlarına taşınmasına, ilgili kuruluşların izin verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın hesapları askıya alınmıştı

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri, yaptığı paylaşımlar nedeniyle Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarını askıya almıştı. Bunun üzerine Trump, kendi sosyal medya ağını kuracağını açıklamıştı.

Facebook'un Trump'a uygulanan yasak hakkında bugünlerde karar vermesi de bekleniyor.

Trump, 2024’te yeniden başkan adayı olabileceğinin sinyalini vermiş, "Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. bence insanlar buna çok mutlu olacaklar" demişti.