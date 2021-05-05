Yasak kararının ardından Almanya'nın 10 eyaletinde Ansaar International ve diğer bağlantılı derneklerin binalarına baskınlar gerçekleştirildi, yaklaşık 150 bin euro nakit paraya el konuldu.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer yasak kararıyla ilgili, "Ansaar International ve alt kuruluşları bugünden itibaren yasaklandı ve dernekleri feshedilecek. Güvenlik yetkililerimiz bu konuda son derece dikkatliler" dedi.

Derneğin topladığı bağışların yurt dışındaki "terörist gruplara" aktarıldığı iddia edildi.