Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya 'Ansaar International' derneğinin faaliyetlerini yasakladı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya İçişleri Bakanlığı, "Ansaar International" yardım derneğinin ve ona bağlı diğer kuruluşların faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.
Yasak kararının ardından Almanya'nın 10 eyaletinde Ansaar International ve diğer bağlantılı derneklerin binalarına baskınlar gerçekleştirildi, yaklaşık 150 bin euro nakit paraya el konuldu.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer yasak kararıyla ilgili, "Ansaar International ve alt kuruluşları bugünden itibaren yasaklandı ve dernekleri feshedilecek. Güvenlik yetkililerimiz bu konuda son derece dikkatliler" dedi.
Derneğin topladığı bağışların yurt dışındaki "terörist gruplara" aktarıldığı iddia edildi.
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