Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda bir tıbbi ürün firmasının koronavirüs testleri için kullanılan sürüntü çubuklarını yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı.

Endonezya polisi, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanının gözaltına alındığını duyurdu.

Testleri sağlayan Kimia Farma adlı şirketin, bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Ülkede yolcuların hava yoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor.

23 tanığın ifadesi alındı

Yerel medyadaki haberlerde, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenledikleri ifade ediliyor.

Şüpheliler hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

23 görgü tanığının ifadesinin alındığını söyleyen yetkililer, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği karın yaklaşık 1,8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğunu vurguladı.