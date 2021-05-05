Yerel medyadaki haberlere göre, kent merkezinde Market Caddesi ile 4. Cadde'nin kesiştiği bölgede bıçaklı bir saldırgan durakta otobüs bekleyen 68 ve 85 yaşlarındaki 2 kişiyi yaraladı.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, yaralı kadınları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 54 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı belirtilirken, olayın ırkçı nefret saldırısı olup olmadığı soruşturuluyor.

Son aylarda saldırılar arttı

San Francisco kentinde son aylarda Asya kökenli kişilere saldırılar meydana gelmişti. Şubat ayında 83 yaşındaki bir adam itme sonucu düşerek kalçasını kırmış, martta 83 yaşındaki Vietnamlı bir kişi de benzer bir saldırıda düşerek boyunu incitmişti. Aynı ay içinde 77 yaşındaki bir kadın da darp edilerek yaralanmıştı.

Komşu Oakland kentinde de geçen hafta Çin Mahallesi Ticaret Odası Başkanı Carl Chan, ırkçı hakaretlerde bulunan bir kişi tarafından tartaklanmıştı.