Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda koronavirüs paniği
[Fotoğraf: AP]
G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Londra'da bulunan Hindistan heyetinden 2 delegenin COVID-19 testleri pozitif çıktı. Heyet, karantinaya alındı.
Konuya dair açıklama yapan bir İngiliz yetkili, "İki delegenin testi pozitif çıktı. Bu nedenle tüm heyet izolasyon altında" ifadesini kullandı.
İngiliz yetkili, görüşmelerin tüm delegelere her gün test yapılması gibi katı COVID-19 önlemleri eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.
Hint Bakan çevrim içi katılacak
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar ise sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gelişmenin ardından görüşmelere çevrim içi katılacağını bildirdi.
Hindistan, G7 grubunun üyesi değil. Ancak İngiltere, ev sahipliğini yaptığı zirveye Avustralya, Güney Afrika ve Güney Kore'nin yanı sıra Hindistan'ı da davet etmişti.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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