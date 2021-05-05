Konuya dair açıklama yapan bir İngiliz yetkili, "İki delegenin testi pozitif çıktı. Bu nedenle tüm heyet izolasyon altında" ifadesini kullandı.

İngiliz yetkili, görüşmelerin tüm delegelere her gün test yapılması gibi katı COVID-19 önlemleri eşliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Hint Bakan çevrim içi katılacak

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar ise sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gelişmenin ardından görüşmelere çevrim içi katılacağını bildirdi.

Hindistan, G7 grubunun üyesi değil. Ancak İngiltere, ev sahipliğini yaptığı zirveye Avustralya, Güney Afrika ve Güney Kore'nin yanı sıra Hindistan'ı da davet etmişti.