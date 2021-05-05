Antony Blinken'ın, iki gün sürecek ziyaretinde, Ukrayna'nın bölgedeki egemenlik ve istikrarına Washington'ın desteğini vurgulaması bekleniyor.

Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor.

Ukrayna'nın NATO üyeliği de gündemdeki yerini koruyor.

Polonya'dan destek

Ziyaret öncesinde Polonya'dan Ukrayna'ya destek geldi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Zelenskiy ile, Varşova'nın, Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini desteğini bildiren ortak bir deklarasyon imzaladı.

Rus yanlılarından 6 ihlal

Donbas'tan ise, küçük çaplı çatışma haberleri geliyor.

Kiev yönetimi, son 24 saatte Rusya yanlısı ayrılıkçıların 6 ateşkes ihlali yaptığını duyurdu.