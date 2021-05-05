Salt Lake City’den Hawaii’ye gitmek üzere uçağa bindi.

Uçak kalktıktan sonra doğum sancıları başladı. Şans eseri Hawaii Pacific Health'den birkaç doktor ve hemşire de uçaktaydı.

Anne ve bebek o kadar şanslıydı ki aynı uçakta 3 yeni doğan hemşiresi de bulunuyordu.

29 haftalık bebek yolcuların şaşkınlığı içinde başarılı bir şekilde dünyaya geldi.

Doktorlar ve hemşireler yaratıcılıklarını kullandılar.

Göbek bağını kesmek için ayakkabı bağları, bebeğin kalp atış hızını izlemek için ise bir akıllı saat kullanıldı.

"Hamileliğini bilmiyordu"

Uçakta yaşanan doğum heyecanının sosyal medya uygulaması TikTok'a yüklenmesi ile bu hikaye kısa sürede viral oldu.

Anne ve unutulmayacak bir dünyaya geliş öyküsü olan sürpriz bebek Raymond uçak Hawaii'ye iner inmez hastaneye kaldırıldı ve ikisinin de durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Bebeğin babası Ethan Magalei olayı “mucize” diye nitelerken, annenin hamile uçağa binmesi eleştirilerine ise eşinin hamile olduğunu bilmediği yanıtını verdi.