Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri, onlarca petrol kuyusunun bulunduğu kentin kuzeybatısındaki Bay Hasan bölgesinde 177 ve 183 numaralı kuyularını hedef alındığını açıkladı.

Nuri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının kullandıkları hafif silahlarla düzenledikleri saldırıda 1 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını aktardı.

Yangından petrol kuyusu etkilenmedi

Saldırı sonrasında her iki kuyuda yangın meydana geldiği bilgisini veren Nuri, olayın hemen ardından müdahale edilerek yangının söndürüldüğünü vurguladı.

Nuri, yangın kısa sürede söndürüldüğü için petrol kuyusunun etkilenmediğini belirterek, bölgede operasyon başlatıldığını dile getirdi.

Kırsal bölgelerde saldırılar devam ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen örgüt söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.