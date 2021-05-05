Japonya'da geçimin balıkçılıkla sağlandığı sahil kasabası Noto'da 25 milyon yenlik COVID-19 yardım ödeneğinin devasa bir kalamar heykeli için harcanması tepkilere neden oldu.

Yetkililer, amacın pandemi sonrası bölgeye turist çekmek olduğunu söylese de tepkiler yatışmadı.

Yerel halk salgının henüz bitmediğini ve ödeneğin acil durumlar için kullanılması gerektiğini belirterek tepkisi sürdürdü.

800 milyon yenlik ödenekten harcanan 25 milyon yenlik 13 metrelik kalamar heykeli kasabanın liman bölgesine yerleştirildi ve ortasında insanların içine girebilmesi için bir delik bulunuyor.

Turizm sektörü çöktü

Birçok ülkede olduğu gibi yeni tip koronavirüs salgını Japonya'nın da turizm sektörünü kötü etkiledi.

Ülke bu yıl Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor ancak uzmanlar uluslararası ziyaretçilere izin verilmeyecek etkinliğin 200 milyar yen kayıpla sonuçlanabileceğini belirtiyor.