Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Bulgaristan'da erken seçim kararı
[Fotoğraf: AFP]
Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimi sonrası koalisyon hükümeti kurma çalışmaları başarısız olunca 11 Temmuz'da düzenlenmek üzere erken seçim kararı alındı.
Konuya ilişkin açıklamayı Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev yaptı.
Erken seçim için 11 Temmuz'u işaret eden Radev, yeni seçim komisyonunun atamalarının 11 Mayıs'ta tamamlanmasını beklediğini söyledi.
Girişimler sonuçsuz kaldı
Ülkede, 240 kişilik parlamentonun 75 kişiyle en büyük grubu olan eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, kabine oluşturma çabasında başarısız olmuştu.
51 üyeli 2'nci en büyük gruba sahip Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği Antoaneta Stefanova da Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den aldığı hükümet kurma görevini anında iade etmişti.
Etiketler: Bulgaristan
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