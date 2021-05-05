Halka açık bir şekilde planlanmasına rağmen 6 Ocak Kongre baskınını önleyemeyen Amerikan yönetimi konu üzerinde çalışıyor.

İstihbarat servislerinin siyaseti ve algıları şekillendirmedeki rolünü araştıran araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg’in iddiasına göre Biden yönetimi yerel casusluk faaliyetlerini ve yetkilerini arttırmayı planlıyor.

Capitol Hill isyanını göremeyen ABD istihbaratının bu destansı başarısızlığının ardından, vatandaşların özel hayatlarını daha da yakından takip etmek için bu yöntem değerlendiriliyor.

Joe Biden yönetimi hem sosyal medya platformlarında hem de şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Amerikalıların "aşırılık yanlısı sohbetlerini" izlemek için yerel casusluk faaliyetlerine geniş imkanlar tanıyacak.

İç Güvenlik Bakanlığı da "gerekçe göstermeden" casusluk yapılmasını engelleyen kısıtlamaların aşılmasına veya erişim elde etmek için sahte kimlikler oluşturulmasına olanak tanıyacak.

Casuslar "aşırılık yanlısı gruplar" tarafından kullanılan özel forumlara, gruplara ve mesajlaşma uygulamalarına girebilecek.

Güvenlik birimlerini rahatlatacak

Yeni politikanın, eğer kabul edilirse, hem İç Güvenlik Bakanlığı, hem de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) için yararlı olacağı belirtiliyor.

Sonuç olarak Biden yönetimi casusluk faaliyetlerindeki kısıtlamaları ortadan kaldırarak, Amerikalıların mahremiyetlerine daha rahatlıkla girilmesinin yolunu Kongre baskını hezimetiyle açmaya hazırlanıyor.

