Hasret bitiyor, Trump döneminde ayrılan göçmen aileleri Biden yönetimi yeniden birleştiriyor.

Kararı İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas açıkladı.

Mayorkas, "kendi ülkelerindeki tehlikeli durumlardan" kaçan dört annenin, küçük çocuklarıyla yeniden bir araya geleceğini sosyal medyadan duyurdu.

Mayorkas "Yeniden birleşme sürecinin bu hafta başlamasından ve bu dört annenin bunca yıl sonra çocuklarını kucaklayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz" diye yazdı.

Birleşmelerin devamı gelecek

Bu durum yalnızca bir başlangıç.

İlk aile grubunu yeniden birleştirirken bunu, daha pek çok ailenin takip edeceği belirtildi.

Bu ailelere ihtiyaç duydukları istikrar ve kaynakların sağlanması da gündemde.

Başkan Joe Biden, Trump'ın Orta Amerika'dan gelen göçü caydırmaya odaklanan katı politikalarından geri adım atacağının sinyalini vermiş, yüzlerce aileyi yeniden birleştirmek için özel bir görev gücüne de öncelik tanımıştı.

Biden, aile ayrılıklarını "Ahlaki bir başarısızlık ve ulusal bir utanç" olarak nitelendirmişti.

Trump’ın politikalarıyla çocukların ailelerinden ayrılmalarına halkın tepkisi ve davalar sayesinde son verilmiş ancak bu arada binlerce çocuk durumdan zarar görmüştü.

Görev gücü yoğun çaba harcıyor

Biden tarafından oluşturulan görev gücü, ayrılmış ailelerin eksiksiz bir veri tabanını oluşturmak, verdikleri dosyalardaki yanlışlıkları düzeltmek, her aileyi bularak onlara yeniden birleşme fırsatı vermek için çalışıyor.

Çocukların Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal olarak ebeveynleriyle birlikte kalmalarına izin verilip verilmeyeceği ise henüz açıklığa kavuşturulmadı.