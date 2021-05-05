Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belarus'ta eski askerlerin rütbeleri söküldü
Belarus'ta 80'den fazla üst düzey eski asker, yargı ve güvenlik bürokratının rütbelerinin sökülmesine karar verildi. Bu isimlerin geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından toplumda kargaşa yaratmaları karara gerekçe gösterildi.
2020'nin ağustos ayında düzenlenen başkanlık seçimleri sonrası istikrarsızlık yaşayan Belarus'ta sular durulmuyor.
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun otoritesini pekiştirmek için sert önlemler aldığı ülkede onlarca üst düzey eski asker, güvenlik ve yargı bürokratının rütbeleri ellerinden alındı.
Bu kişilerin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen eylemler içerisinde olduğu açıklandı.
Listedeki bazı isimler hakkında adli soruşturma açıldı.
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