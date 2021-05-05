Sörfçü Chris Blowes, 2015'te Güney Avustralya'da 5.5 metre uzunluğundaki büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı.

Ölümden dönen genç sörfçü 10 gün komada kaldı ve bacağını kaybetti.

Saldırı sırasında köpekbalığının neredeyse hayatına mal olacak dişi tahtasına gömülmüştü.

Eyalet kuralları insanların korunan türlerin bazı kısımlarına sahip olmasını yasaklıyor.

Ancak Blowes’e bir istisna gösterildi ve diş hatıra olarak kendisine verildi.

Blowes dişi şimdi bir hatıra olarak sakladığını söylüyor.

Eyalet yasaları izin vermiyor

Eyaletin Balıkçılık Yönetimi Yasası uyarınca, beyaz köpekbalıklarının herhangi bir parçasına sahip olmak, satmak veya satın almak yasa dışı sayılıyor.

Yasayı ihlal edenler, 100 bin Avustralya Doları yaklaşık 55 bin sterlin veya iki yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Eyalet yönetiminin ilk kez bu konuda Bowles'a muafiyet verdiği belirtiliyor.

Sörften vazgeçmedi

Chris Blowes, saldırının ardından sörf tutkusundan da vazgeçmiş değil.

Bowles protez bacağıyla sörf yapıyor.