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Suudi Arabistan Riyad'da balistik füze düşürdü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan hava savunma sisteminin, başkent Riyad semalarında bir balistik füzeyi düşürdüğü açıklandı.
Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.
Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.
Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.
Etiketler: Suudi Arabistan Hava savunma füze riyadSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:05
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