Suudi Arabistan resmi televizyonu, başkent Riyad semalarında bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, yarı resmi al-Arabia televizyonu ise adını belirtmediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Riyad üzerinde 2 füzenin düşürüldüğünü aktardı.

Düşürüldüğü belirtilen füzelerin nereden fırlatıldığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, füzelerin ateşlenmesine ilişkin sorumluluğu üstlenen de olmadı.