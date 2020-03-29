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Almanya'da bir Türk daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir Türk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek.
Y.K'nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.
Bu vefatın ardından, Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.
Etiketler: Türk koronavirüs Berlin almanyaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 00:25
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