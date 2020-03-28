Haber Giriş: Kaynak: AA
Işıklar dayanışma için kapatıldı
[Moskova / Fotoğraf: Reuters]
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) çağrısıyla Dünya Dayanışma Saati etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ışıklar, bir saat "doğa ve insan için dayanışma" temasıyla kapatıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl "Dünya Dayanışma Saati" etkinliği sadece evlerde gerçekleşti.
Vatandaşlar, "doğa ve insan için dayanışma" temalı etkinliğe saat 20.30-21.30 arasında evlerindeki ışıkları söndürerek katılırken, ilgili görselleri de dijital mecralardan paylaştı.
[Moskova / Fotoğraf: AA]
Önceki yıllarda dış mekanlarda da etkinlikler gerçekleştirilirken bu yıl sağlık önlemleri doğrultusunda bireylere, #EvdeKal çağrısı yapılarak, bireysel katılım ön plana çıkarıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği kapsamında bazı önemli yapıların ışıkları kapatıldı.
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