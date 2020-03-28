Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1'i İtalyan, 5'i Mısırlı 6 kişinin COVID-19 nedeniyle vefat ettiği ve böylece ülkedeki toplam ölüm sayısının 36'ya yükseldiği açıklandı.

Ölen Mısırlıların başkent Kahire, Dimyat, El-Minya ve Port Said kentlerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ülkede biri Ürdün vatandaşı olmak üzere 40 kişide daha Kovid-19 virüsünün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 576'ya yükseldiği, şu ana kadar da 121 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Fas'ta 24 kişi öldü

Fas Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Müdürlüğü Temsilcisi Muhammed el-Murabıt, basına yaptığı açıklamada, ülkede COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 24'e, vaka sayısının ise 359'a ulaştığını söyledi. Murabıt, 11 kişinin de iyileştiğini açıkladı.

Ürdün'de vaka sayısı 246'ya ulaştı

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında 11 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 246'ya yükseldiğini ifade etti.

Yeni vakalardan 3'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Cabir, şu ana kadar 18 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, vaka sayısında yaşanan düşüşün tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini, halen çok dikkatli olmak gerektiğini dile getirdi.

Adayile, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.