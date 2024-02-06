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Dünya
AA 06.02.2024 20:32

Suudi Arabistan, Gazze için DSÖ ile 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından etkilenenlere yönelik sağlık müdahalesini desteklemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile 10 milyon dolar değerinde ortak işbirliği anlaşması imzaladı.

Suudi Arabistan, Gazze için DSÖ ile 10 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı
[Fotograf: AA]

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, DSÖ ile söz konusu anlaşma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılardan etkilenenlere yönelik sağlık müdahalesini desteklemek amacıyla imzalandı.

Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 40 tıbbi tesise ilaç ve temel tıbbi malzeme sağlanacak, temel tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt tedarikindeki eksiklikler giderilecek ve sağlık tesislerinin çalışmaları desteklenecek.

Açıklamaya göre ayrıca, acil sağlık müdahalesi sağlamak ve gerekli sağlık hizmetine erişim eksikliğinden kaynaklanan kritik vakaları ve ölümleri azaltmak için Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerinin imkanları da güçlendirilecek ve desteklenecek; bundan 456 bin kişi faydalanacak.

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Suudi Arabistan Gazze Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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