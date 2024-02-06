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Dünya
AA 06.02.2024 19:09

Katil balinalar sürüklenen buzda sıkışıp kaldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido açıklarında sürüklenen buzda 10 katil balina sıkışıp kaldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Şiretoko Yarımadası'nın Rausu bölgesinin 1 kilometre açığında katil balinalar saptandı.

10 katil balinanın yer aldığı sürü, donmuş su yüzeyinde sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışarak mahsur kaldı.

Rausu bölgesi yetkilileri, açıklamasında, kurtarma operasyonu için gemilerin katil balinalara yeterince yaklaşamadığını bildirdi.

Kuşiro Yerel Meteoroloji Bürosu, "Sıcaklıklar şu anda düşük ve katil balinalar sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışıp kalmış olabilir." açıklamasını yaptı.

Devlet televizyonu NHK'nın yayınladığı videoda, katil balina sürüsünün, buz tabakaları arasında dikey yönde hareket ettikleri görüldü.

Tokyo Tarım Üniversitesinden Deniz Memelileri Uzmanı Prof. Kobayaşi Mari, "Katil balinalar oldukça sosyal hayvanlar. Eğer yavrularını korumak için grup halinde (bölgede) kalırlarsa, yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler." dedi.

Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Hokkaido'da hava sıcaklıkları gündüz eksi 9-10, gece ise eksi 17-18 seviyelerinde.

Benzer bir vakanın yaşandığı Şubat 2005'te, Rausu bölgesinde sürüklenen buz tabakalarında sıkışan yaklaşık 10 katil balina ölmüştü.

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