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Dünya
AA 06.02.2024 17:49

Yemen açıklarında bir ticari geminin yakınında patlama oldu

Yemen'in Aden limanı açıklarında bir ticari geminin yakınında patlama meydana geldi.

Yemen açıklarında bir ticari geminin yakınında patlama oldu
[Fotograf: TRT Haber]

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonundan (UKMTO) yapılan paylaşıma göre, Aden limanı açıklarında bir ticari geminin yakınında patlama meydana geldiğine dair raporlar alındı ve olay yetkililer tarafından araştırıldı.

Patlamaya ilişkin detay verilmezken, geminin ve mürettebatın güvende olduğu duyuruldu.

Ayrıca, civardaki gemilere dikkatlice transit geçiş yapmaları ve herhangi şüpheli faaliyetin kuruma bildirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

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