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Dünya
AA 06.02.2024 17:38

ABD: 6 Şubat depremlerinin ardından Türk ortaklarımıza uzun vadeli desteğe hazırız

ABD, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Türk ortaklarına uzun vadeli toparlanma çabalarına katkı sağlamaya" hazır olduklarını bildirdi.

ABD: 6 Şubat depremlerinin ardından Türk ortaklarımıza uzun vadeli desteğe hazırız
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de olmak üzere yaklaşık 60 bin can kaybı yaşandığını anımsatan Greenfield, düşüncelerinin bu korkunç trajedi nedeniyle hayatını kaybedenlerle olduğunu aktardı.

Greenfield, depremlerin ardından Hatay'a ziyaret düzenlediğini ve Suriye'ye yardım sağlamak için insani yardım örgütlerinin temsilcileriyle görüştüğünü hatırlattı.

ABD'nin depremlerin ardından yaklaşık 242 milyon dolar insani yardımda bulunduğunu belirten Greenfield, Suriye'de durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekti.

Greenfield, "Türk ortaklarımıza uzun vadeli toparlanma çabalarına katkı sağlamaya hazırız ve Suriye'de depremlerden etkilenenlerle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yardımların artırılması çağrısında bulunan Greenfield, Türkiye'ye ise ilave 1 milyon dolar fonla yeni projeler için destek sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

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