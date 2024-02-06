İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı En-Nuveyame et-Tahta köyünde 6 Filistinlinin evine yıkım tebligatı gönderdi.

Aynı köyde bir Filistinlinin iki katlı evinin ise "C bölgesinde" inşa edildiği ve "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı aktarıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.