İsrail'in susuz bıraktığı Filistinliler içmeye elverişli olmayan sularla hayata tutunuyor

İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen Gazze Şeridi'ne 123 gündür saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Saldırıların yanı sıra özellikle kuzey bölgelerine insani yardım girişlerini de engelleyen İsrail, bölgedeki Filistinlileri açlık ve susuzluğa mahkum ediyor.

Bunun yanı sıra İsrail ordusu, bölgedeki su kuyuları ve su kaynaklarını bombalayarak, halkın ciddi anlamda su sıkıntısı çekmesine neden oluyor.

Hedef alınma endişesi altında uzun mesafeler katediyorlar

Kuzey bölgelerinde evlerini, yaşadıkları yerleri terk etmeyen Filistinliler, içme suyuna erişmek için saatlerce bölgede az sayıda kalan su kaynakları başında kuyruklarda bekliyor.

Filistinliler, su kaynaklarına ulaşmak için İsrail savaş uçakları ya da askerleri tarafından da hedef alınma endişesi altında uzun mesafeler katediyor. Buralarda uzun saatler bekleyen Gazzeliler, sonunda yalnızca birkaç litre kirli ya da içmeye elverişli olmayan suyla hayatta kalmaya çalışıyor.

"Çok ciddi su sıkıntısı çekiyoruz"

Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zağter Mahallesi sakinlerinden Mahmud Muhammed Salim, ellerinde bidonlarla su sırasında bekleyen çaresiz Filistinlilerden sadece biri.

Salim, ailesinin su ihtiyacını karşılamak için beklediğini belirterek, "Çok ciddi su sıkıntısı çekiyoruz. İsrail'in saldırıları nedeniyle Tel ez-Zağter'de su kuyuları kalmadı, su kuyularını ve altyapıyı yıktılar. Su bulmak için basit su kuyularına ulaşmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için 3 günde bir uzun mesafeler katetmek zorunda kaldıklarını ifade eden Salim, özellikle kuzey bölgelerinde ciddi su, un ve yiyecek sıkıntısı çekildiğini ve tüm dünyanın bundan haberdar olduğunu vurguladı.

"Arap ülkelerinden ordular göndermelerini değil sadece insani yardım istiyoruz"

İslam dünyasına seslenen Salim, "Çektiğimiz sıkıntıları görüyorsunuz. İçinde bulunduğumuz durumun iyileştirilmesini istiyoruz. Bölgeye su, un, akaryakıt ve insani yardım girişinin sağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yaşanan büyük yıkıma rağmen evlerini terk etmeyip döndüklerini kaydeden Salim, Arap ülkelerinden ordular göndermelerini istemediklerini sadece insani yardım ve destek talep ettiklerini belirtti.

"Çocuklar, saatlerce su doldurmak için bekliyor"

Filistinli Hüseyin el-Arbid de su almak için yaklaşık bir kilometre yol gidiyor.

"Ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Su hatları kesildiği ve mevcut su varilleri de saldırılarda parçalandığı için uzun mesafeler katediyoruz." diyen Arbid, günlük su ihtiyacını karşılamak, yıkanmak ve çocukların bakımını yapabilmek için bu yolları yürümek zorunda olduklarını anlattı.

Dünyaya "Gazze halkına yardım etme" çağrısında bulunan Arbid, Gazze'de su kuyusu açılmasını istediklerini belirterek, "Çocuklar, saatlerce su doldurmak için bekliyor. Burada durum çok kötü." dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de temiz suya erişim sınırlı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da pazar günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'nde temiz suya erişimin çok sınırlı olduğu" uyarısında bulunmuştu.

"Su hayattır, Gazze ise susuz yaşıyor." ifadesini kullanan kurum, İsrail'in acımasız bombardımanı nedeniyle Gazze'de temiz suya erişimin sınırlı olduğunu aktarmıştı.

UNRWA'nın açıklamasında ayrıca, "yardımların sınırlı bir şekilde yapılabilmesi ve İsrail saldırılarının altyapıyı tahrip etmesi nedeniyle Gazze'de insani krizin büyüdüğü ve binlerce savunmasız Gazzelinin hastalık riskiyle karşı karşıya kaldığı" kaydedilmişti.