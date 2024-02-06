Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Nasır Hastanesi'ndeki 10 bin kişinin hayatı tehlikede

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesi'nin çevresini yoğun şekilde hedef aldığı ve hastane etrafındaki ablukanın sürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin kuşatmayla hastanede bulunan 300 sağlık personeli, 400 yaralı ve yerinden edilmiş 10 bin kişinin hayatının tehlikeye atıldığı ifade edilen açıklamada, hastanedekilerin aç bırakıldığı vurgulandı.

"Tıbbi malzemeler tükeniyor"

Hastanede yoğun bakım, anestezi ve ameliyat ilaçları dahil tıbbi malzemelerin tükenmekte olduğu kaydedildi.

Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle hastanedeki jeneratörlerin 4 gün içinde duracağı bildirilen açıklamada, İsrail güçlerinin ambulansların hareketini de engellediği aktarıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bir süredir yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, kentteki Nasır Hastanesi'ni de iki haftadır kuşatma altında tutuyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.