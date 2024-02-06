Açık 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.02.2024 15:49

FKÖ: İsrail 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara paralel olarak hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtığını söyledi.

FKÖ: İsrail 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Eyleme katılan Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılara maruz kaldığını" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara paralel olarak hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtığını vurgulayan Faris, İsrail'in herhangi bir uluslararası baskı hissetmemesi nedeniyle mevcut tutumunu değiştirmek zorunda kalmadığını söyledi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 6 bin 512 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Azerbaycan yarın cumhurbaşkanını seçecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
İsrail Aksa Üniversitesinin binalarını bombaladı
17:00
Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 73'ü ülkelerinin nükleer silah geliştirmesini istiyor
17:03
Otomobilin kapısı açılınca çocuk yola düştü
16:55
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
16:51
Bahçeli: Türkiye, deprem felaketinde tek yürek halinde kenetlendi
16:47
İsrail'in susuz bıraktığı Filistinliler içmeye elverişli olmayan sularla hayata tutunuyor
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
Enkazdan 33. saatte kurtarılan Aras ve Ayaz kardeşler, ailesiyle Mersin'de hayata tutundu
FOTO FOKUS
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
Hindistan'da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 11 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ