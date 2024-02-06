FKÖ: İsrail 7 Ekim'den bu yana hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Eyleme katılan Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılara maruz kaldığını" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara paralel olarak hapishanelerdeki Filistinlilere de savaş açtığını vurgulayan Faris, İsrail'in herhangi bir uluslararası baskı hissetmemesi nedeniyle mevcut tutumunu değiştirmek zorunda kalmadığını söyledi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 6 bin 512 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.