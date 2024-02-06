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Dünya
AA 06.02.2024 15:30

Fransız doktor: Gazze halkı yetersiz besleniyor

Gazze Şeridi'nde 2 hafta görev yapan Fransız doktor Raphael Pitti, Gazze halkının yetersiz beslendiğini belirtti.

Fransız doktor: Gazze halkı yetersiz besleniyor
[Fotograf: Reuters]

Fransız parlamenterlerden oluşan 16 kişilik heyet, "Gazze'de ateşkes sağlansın" çağrısıyla 3 Şubat'tan bu yana Mısır ve Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda heyet, dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'de bir hastanede 2 hafta boyunca mesleklerini icra eden doktorlarla bir araya geldi.

Heyette bulunan Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan, Gazze Şeridi'nde görev alan söz konusu doktorlardan Raphael Pitti ile yaptıkları görüşmenin video kaydını paylaştı.

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Pitti, daha önce eski Yugoslavya ve Çad gibi kriz bölgelerine gittiğini ancak Gazze'deki halkın içinde bulunduğu duruma benzer bir şeye rastlamadığını anlattı.

"2 milyon Gazzelinin onuru ayaklar altına alındı ve bu kabul edilemez bir durum"

"(Gazze) halkı zaten çok zor bir durumda yaşıyor, yetersiz besleniyor." diyen Pitti, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerinin durması halinde, bunun Filistinlileri ölüme mahkum etmek anlamına geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Pitti, Gazze'deki açlık durumuna dikkati çekerek, "Filistinlilerin artık yemek yiyemediğini, dilenmek ve yemek aramak zorunda kaldığını" vurguladı.

Gazze'de yaklaşık 27 bin kişinin öldürüldüğüne işaret eden Pitti, 2 milyon Gazzelinin onurunun ayaklar altına alındığı ve bunun kabul edilemez bir durum olduğunu kaydetti.

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