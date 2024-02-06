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Dünya
AA 06.02.2024 14:33

BM: Refah'ta yoğunlaşan çatışmalar büyük çapta sivil kayıplarına neden olabilir

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan çatışmaların büyük çapta sivil kayıplarına neden olabileceğini belirterek, "Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

BM: Refah'ta yoğunlaşan çatışmalar büyük çapta sivil kayıplarına neden olabilir

Laerke, İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentindeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah'a yönelik karadan saldırılar neticesinde yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin uyarıda bulunan Laerke, uluslararası insancıl hukuk uyarınca, yoğun nüfuslu bölgelerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasının "savaş suçu" anlamına gelebileceğini vurguladı.

Laerke, "Açık konuşmak gerekirse, bu durumda Refah'ta yoğunlaşan çatışmalar büyük çapta sivil can kaybına neden olabilir. Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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