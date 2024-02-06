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Dünya
AA 06.02.2024 13:30

Güney Kore'de Ay Yeni Yılı dolayısıyla 450 binden fazla kişiye "başkanlık affı" çıkarıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, aralarında eski Savunma Bakanı ve eski Devlet Başkanı'nın özel kaleminin de bulunduğu 450 binden fazla kişi için özel başkanlık affı çıkardı.

Güney Kore'de Ay Yeni Yılı dolayısıyla 450 binden fazla kişiye "başkanlık affı" çıkarıldı
[Fotograf: Reuters]

Yonhap'ın haberine göre Yoon, kabine toplantısında, Ay Yeni Yılı vesilesiyle af çıkarıldığını duyurdu.

Affın ekonomiyi canlandırmasını umduğunu belirten Yoon, aralarında eski Savunma Bakanı Kim Kwan-jin ve eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin özel kalemi Kim Ki-choon'un da bulunduğu 450 binden fazla kişinin aftan faydalanacağını söyledi.

Güney Koreli yetkililer, Devlet Başkanı Yoon'un göreve geldiği 2022'den beri 4'üncüsünü çıkardığı affın yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Güney Kore'de hükümet, genellikle yılbaşında veya 15 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Günü'nde iyi hali ödüllendirmek ve ulusal uyumu teşvik etmek amacıyla hükümlü politikacılar, şirket yöneticileri ve diğer suçlular için özel aflar çıkarıyor.

Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Park, yolsuzluk suçlamalarıyla cezaevinde 5 yıl kaldıktan sonra Aralık 2021'de başkanlık affıyla serbest bırakılmıştı.

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