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Dünya
AA 06.02.2024 14:45

Almanya’da gençlerin yarısından fazlası hükümete güvenmiyor

Almanya’da yapılan anket, gençlerin yarısından fazlasının hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

Almanya’da gençlerin yarısından fazlası hükümete güvenmiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bertelsmann Vakfınca yapılan ankete göre, Almanya’da 18-30 yaş aralığındakilerin yüzde 52’si hükümete güvenmediğini ifade etti. Bu yaş grubunda hükümete güvenenlerin oranı yüzde 39’da kalırken, yüzde 9’u da "bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ankete katılan 18-30 yaş aralığındakiler arasında parlamentoya güvenmeyenlerin oranı yüzde 45, güvenenlerin oranı ise yüzde 35 oldu.

Almanya’da gençler en fazla yüzde 79 ile eğitim sistemine güven duyarken, bu sistemi yüzde 74 ile bilim, yüzde 62 ile Avrupa Birliği (AB), yüzde 59 ile demokrasi, yüzde 55'şer ile hukuk düzeni ve NATO, yüzde 53 ile Birleşmiş Milletler (BM) takip etti.

Gençlerin yüzde 60’ı medyaya, yüzde 58’i dine ve yüze 53’ü çok uluslu şirketlere güven duymadığını aktarırken, gençler Avrupa’nın ortalamasının üstünde demokrasiye (yüzde 50) ve AB’ye (yüzde 57) güven duyuyor.

Ankete katılan 31-70 yaş aralığındakilerin yüzde 49’u hükümete, yüzde 46’sı parlamentoya güvenmiyor.

İklim değişikliğinden de endişe duyuluyor

18-30 yaş aralığındakilerin en fazla endişe duydukları konu yüzde 51 ile "insan hakları ihlalleri" olurken, bunu yüzde 46 ile "iklim değişikliği", yüzde 45 ile "cinsel taciz ve istismar" izledi. Gençlerin yüzde 41’inin "ruh sağlığı sorunlarından endişe duyması" da dikkati çekti.

31-70 aralığındakilerin yüzde 45’i iklim değişikliği ve aynı oranda çocuk istismarından endişe duyarken, bunu yüzde 44 ile zengin ve yoksullar arasındaki farkın açılması, yüzde 40 ile hayvan ve bitki türlerinin yok olması takip etti.

Bertelsmann Vakfı uzmanlarından Regina von Görtz, Almanya'daki gençlerin genel olarak demokrasiye ve AB'ye güven duyduğuna işaret ederek, “Bu, özellikle bu yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu ve (Almanya'da) eyalet meclislerindeki seçimler açısından iyi bir haber ancak bu güvenin kaybolmaması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Görtz, siyasetçilerin, gençlerin çıkarları doğrultusunda ileriye dönük kararlar alması ve onların siyasi sürece daha fazla dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya’da gençlerin çoğunluğunun hükümete güven duymamasına işaret eden Görtz, “Siyasi karar vericilere duyulan güvenin düşük olması ve özellikle genç kuşağın geleceğe yönelik iyimser olmaması demokratik toplumumuz için ciddi meydan okuma." ifadesini kullandı.

Görtz, siyasetçilerin sorunları çözme becerisine olan güveni güçlendirmek için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

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