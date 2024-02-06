Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 73'ü ülkelerinin nükleer silah geliştirmesini istiyor

United Press International'ın (UPI) haberine göre, araştırma şirketi Gallup ve Chey İleri Araştırmalar Enstitüsünce yapılan ankette, Güney Korelilere ülkelerinin nükleer silah geliştirmesine ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden yüzde 72,8'lik kesim, Güney Kore'nin nükleer silaha sahip olmasını desteklediğini belirtti.

Chey Enstitüsü Başkanı Park In-kook, anket sonuçlarının, Kuzey Kore'nin askeri alandaki gelişiminin ve yakın dönemde Güney Kore'nin orduya, "caydırıcı nükleer saldırılar" yapabilme hakkı tanıyan anayasa değişikliğinin sonucu olduğunu vurguladı.

Gallup tarafından 2022 yılında yapılan ankette katılımcıların yüzde 60,7'si, ülkelerinin kendi nükleer silahlarını geliştirmeye "bir dereceye kadar ihtiyacı olduğunu", yüzde 15,9'u ise "çok ihtiyacı olduğunu" kaydetmişti.