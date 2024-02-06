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Dünya
AA 06.02.2024 20:22

Yunanistan'da çiftçiler eylemlerini devam ettirecek

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla 3 haftadır sürdürdüğü protestoları devam ettirme kararı aldı.

Yunanistan'da çiftçiler eylemlerini devam ettirecek
[Fotograf: AA]

Yunan basınındaki haberlere göre, Larissa'nın Nikea bölgesinde bir araya gelen çiftçi temsilcileri, eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Toplantının ardında açıklama yapan çiftçiler, eylemleriyle hükümetin tarım alanındaki politikalarını değiştirebileceklerine inandıklarını belirterek, ilk defa bu kadar birlik ve beraberlik içinde olduklarını ifade etti.

Alınan bir diğer kararla çiftçiler, yarından itibaren her gün aynı saatte tüm ilçe, anayol ve sınır yollarında traktörlerle yol kapatma eylemi yapacak.

Çiftçiler, gelecek hafta da başkent Atina'da Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

3 haftadır gösteriler yapan çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

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