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Dünya
AA 11.09.2023 11:43

Suudi Arabistan depremin vurduğu Fas'a hava köprüsü kuruyor

Suudi Arabistan, depremin vurduğu Fas'a yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü kurma ve arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Suudi Arabistan depremin vurduğu Fas'a hava köprüsü kuruyor
[Fotograf: Reuters]

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Fas'a arama kurtarma ekibi gönderilmesi ve çeşitli yardım malzemelerinin ulaştırılması için hava köprüsü kurulması talimatı verdi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden arama kurtarma ve Suudi Arabistan Kızılayı'ndan sağlık ekiplerinin Fas'a gönderileceğini kaydetti.

Öte yandan Umman da Fas'a kurtarma ekibi ve acil yardım gönderileceğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Fas'a arama kurtarma ekibi ile acil yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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