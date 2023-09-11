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Güncel
AA 11.09.2023 10:49

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Rus mevkidaşıyla Kore Yarımadası sorununu görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Kore Yarımadası sorunu ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki görüşmeleri ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park, Rus mevkidaşıyla Kore Yarımadası sorununu görüştü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre Park, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Park, görüşmede gündemdeki Rusya-Kuzey Kore görüşmeleri ve "askeri işbirliği" iddialarına işaret ederek, ilişkilerin "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK) kararlarına uygun" olması gerektiğini vurguladı.

Bu ilişkilerin bölgede "barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde" ilerlemesi gerektiğini kaydeden Park, "BM Güvenlik Konseyinin daimi olmayan bir üyesi olarak atanmamız halinde Rusya ile Kuzey Kore meselesi de dahil olmak üzere Güvenlik Konseyinde yapıcı işbirliği çerçevesinde çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Park, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Güney Kore'nin Rusya'daki vatandaşlarının güvenliği ve Koreli şirketlerin sorunlarına ilişkin Rus tarafıyla ortak çalışmak istediklerini belirtti.

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