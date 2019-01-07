Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed al-Qunun, ailesiyle tatile gittiği Kuveyt'ten, baskı altında olduğu gerekçesiyle Avustralya'ya kaçmaya karar verdi.

Al-Qunun, önce Tayland'ın Bangkok havalimanına, oradan da Avustralya'ya gitmeyi planlıyordu fakat Bangok havalimanı hayatının kilit durağı oldu.

Resmi olmayan Twitter hesabından açıklama yapan al-Qunun, Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonulduğunu duyurdu.

"Suudi Arabistan elçiliği pasaportuma el koydu"

Al-Qunun, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği pasaportuma el koydu. Beni hasta olmakla ve yaptıklarımın bilinçsizce olduğu konusunda suçluyorlar" dedi.

Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu belirten al-Qunun, sosyal medya hesabından akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayarak, "Gerçek bir tehlike içindeyim" dedi.

BM'den sığınma talebi

Al-Qunun, Tayland makamlarının kendisine sığınma konusunda yardımcı olmadığını belirterek, Birleşmiş Milletlerden (BM) herhangi bir ülkeye sığınma imkanı verilmesi için talepte bulundu.

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdulilah eş-Şuaybi, el-Khalejia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, genç kızın ülkede bir otel rezervasyonun ve geri dönüş biletinin bulunmadığını belirterek, bu nedenle havalimanı makamları tarafından alıkonulduğunu, büyükelçiliğin pasaportuna el koymasının ise söz konusu olmadığını ifade etti.

Genç kızın ailesinin yaşadığı Kuveyt'e geri götürüleceğini vurgulayan Şuaybi, sosyal paylaşım sitelerinde Rahaf Muhammed al-Qunun'un durumuna dair yayımlanan her şeye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Twitter ve Youtube üzerinden Bangkok Havalimanı'ndan yayınlar yapmaya devam eden al-Qunun ise gidiş-dönüş uçak biletini Kuveyt'ten gelmeden önce aldığını, otel rezervasyonunun da bulunduğunu belirterek, bu durumun Suudi Arabistan yönetimi tarafından düzenlendiğini ve Bangkok'tan Kuveyt'e geri götürülmek üzere zorla alıkonulduğunu savundu.

Twitter'da büyük ilgi çeken olay nedeniyle Rahaf al-Qunun'a takipçilerinden destek yağarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü de olayla ilgili bilgilere yer verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA