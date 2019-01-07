Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin Yönetimi'nin, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gazze'yi vatandan ayırma girişimlerinin tamamlanması bağlamında alındı"

Berhum, karar için şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'de uyguladığı yaptırımlar ile Gazze'yi aşamalı şekilde vatandan ayırma girişimlerinin tamamlanması bağlamında alındı."

Kararın, "Yüzyılın Anlaşması" projesinin maddelerinin uygulaması, İsrail meselesinin sonlandırılması için ABD ve İsrail'in planları doğrultusunda hareket edilmesi anlamına geldiğini savunan Berhum, şunları söyledi:

"Filistin Yönetimi'nin bu yeni kararı, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı anlaşmasının maddelerini uygulanması kapsamında Gazze sınır kapılarının teslim edilmesi ve alınmasını denetleyen Mısır'ın çabalarına yönelik bir darbedir."

Filistinlilere mücadele çağrısı

Berhum, tüm ulusal ve İslami grupların yanı sıra Filistin halkının tüm unsurlarına, Abbas ve ekibinin, bu yaklaşımıyla mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınır ve Sınır Kapıları Komitesi, Gazze'deki kara sınır kapısı Refah'taki görevlilerinin pazartesi gününden itibaren geri çekileceğini tarafımıza iletti" dedi.

Gazze'deki Filistinli gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kararın "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Filistin Yönetimi'nden Gazze'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı

Filistin Yönetimi, dün Gazze Şeridi’nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararı almıştı.

Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Yönetimi'ne bağlı Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, Gazze’deki Sınır Kapıları İdaresi'ne, Filistin Yönetimi'nin sınır kapılarındaki görevlilerini çekme kararını tebliğ etmişti.

Kaynak: AA