İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Irak'tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürüldü.

Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna işaret edilerek, Irak'ta etkin role sahip oldukları belirtildi.

Heyetlerin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesini de gezdiği bildirilen paylaşımlarda, İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle de bir araya geldikleri kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının "bu tür girişimlere" destek verdiği vurgulandı.

İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkileri "normalleştirme" çabası

Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Orta Doğu'daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Dışişleri Bakanlığında İsrailli diplomatlara hitap eden Netanyahu, "Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor." ifadesini kullanmıştı.

Körfez ülkesi Umman'a ekimde ilk defa resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesi ile ilişkilerinin giderek geliştiğini belirttiği diğer Arap ülkelerinin isimlerini her defasında açıklamaktan kaçınıyor.

Filistinliler, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan ve Filistinlilerin geri dönüş hakkına çözüm bulunmadan, Arap ülkeleriyle İsrail arasında normalleşmenin gerçekleşmesini reddediyor.

İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Kaynak: AA