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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 20.09.2023 09:30

Şuşa'da keşif uçuşu yapan silahlı Ermeni kuvvetlerine ait dron ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı Ermeni kuvvetlerine ait quadcopter dronun, Şuşa'da Azerbaycan ordusunun mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalışırken ele geçirildiğini duyuruldu.

Şuşa'da keşif uçuşu yapan silahlı Ermeni kuvvetlerine ait dron ele geçirildi
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Ermeni güçler, Azerbaycan'a provokasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait quadcopter drone ele geçirildiğini açıkladı:

"20 Eylül'de sabah saat 10.00 sıralarında silahlı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait bir quadcopter, Şuşa bölgesi yönünde Azerbaycan ordusu mevzilerinin üzerinden uçma girişiminde bulundu."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerinin dikkatli çalışması sonucunda quadcopter dron tespit edilerek özel teknik araçlarla düşürüldüğü duyuruldu.

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da terörle mücadele operasyonları sırasında 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.

Azerbaycan: Karabağ'da 60'tan fazla muharebe mevzisi kontrolümüze geçti
Azerbaycan: Karabağ'da 60'tan fazla muharebe mevzisi kontrolümüze geçti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

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