Azerbaycan: Karabağ'da 60'tan fazla muharebe mevzisi kontrolümüze geçti

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin son gelişmeleri duyurdu:

"Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20'ye kadar askeri araç, 40'a kadar topçu birliği, 30'a kadar havan, 2 uçaksavar füzesi birimi, 2 Martira radyo-elektronik savaş istasyonu ve diğer askeri teçhizat etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "silahlı Ermeni kuvvetlerinin 60'tan fazla muharebe mevzisinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına girdiği belirtildi.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Azerbaycan ordusu yalnızca meşru askeri hedefler etkisiz hale getirdi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun yalnızca meşru askeri hedefler etkisiz hale getirdiğinin altı çizildi:

"Birliklerimizin sadece meşru askeri hedefleri vurduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınladığımız videolardan da açıkça görülmektedir.

Silahlı Ermeni kuvvetlerinin yerleşim bölgeleri içinde veya çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen, yüksek güvenlik önlemleri sonucunda yalnızca uzun süreli ateş noktaları, askeri teçhizat ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapının devre dışı bırakıldığını ve etkisiz hale getirildiğini bir kez daha belirtmek isteriz."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, silahlı Ermeni güçlerinin silahlarını bırakıp teslim olmaya çağrısı yapıldı:

"Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri mensuplarını silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere de onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz.

"Karabağ'daki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, "Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır." dedi.

Azerbaycan'dan şartlı "görüşmeye hazırız" mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, "Yevlah’ta Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazır" olduklarını ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının "beyaz bayrak çekmesi" gerektiğini bildirdi.

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yüklemesine neden oldu.

Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.