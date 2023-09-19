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Dünya
TRT Haber, AA 19.09.2023 17:45

Azerbaycan'dan şartlı "Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazırız" mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, "Yevlah’ta Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazır" olduklarını ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının "beyaz bayrak çekmesi" gerektiğini bildirdi.

Azerbaycan'dan şartlı "Karabağ’daki Ermenilerin temsilcileri ile görüşmeye hazırız" mesajı
[Fotograf: Reuters]

Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında kurduğu ve desteklediği yasa dışı rejimin "müzakere" çağrısında bulunduğu bildirilerek, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiği, onların her seferinde bu davetleri geri çevirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi, ülkemizin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların temsilcileriyle Yevlah şehrinde görüşmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Ancak terörle mücadele tedbirlerinin durdurulması için yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının beyaz bayrak çekmesi, tüm silahlarını teslim etmesi ve yasa dışı rejimin kendini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarmak amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

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