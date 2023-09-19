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Dünya
AA 19.09.2023 17:39

Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü ve reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Biden'dan BM Güvenlik Konseyinde "reform" vurgusu
[Fotograf: Reuters]

New York'taki BM 78. Genel Kurulu'na hitap eden Biden, ABD'nin tüm insanlar için daha güvenli, müreffeh ve eşitlikçi bir dünya amaçladığını savundu.

Bu kapsamda Biden, "Çünkü geleceğimizin sizinkine bağlı olduğunu biliyoruz. Bir kez daha tekrarlayayım, geleceğimizin sizinkine bağlı olduğunu biliyoruz ve hiçbir ulus günümüzün zorluklarıyla tek başına başa çıkamaz." mesajını verdi.

Uluslararası kurumların önemine işaret eden Biden, diğer yandan güncel zorluklarla başa çıkabilmek için bu kurumların güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, geçen yıl BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada ABD'nin, BMGK'nin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılarak genişletilmesini destekleyeceğini duyurduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda ülkesinin BMGK'nin reformu için ciddi istişareler yürüttüğünü aktaran Biden, reform için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Biden, "Çoğu zaman ilerlemeyi ve Konsey'de fikir birliğine varılmasını engelleyen tıkanıklığı aşabilmemiz gerekiyor. Masada daha fazla sese, daha fazla bakış açısına ihtiyacımız var. BM barışı korumaya, çatışmayı önlemeye ve insanların acılarını hafifletmeye devam etmelidir." diye konuştu.

İsrail-Filistin konusunda "adil ve kalıcı" barış vurgusu

İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesi ve ekonomik bağlar kurmasının olumlu sonuçlar verdiğini kaydeden Biden, "Bu daha entegre ve sürdürülebilir bir Orta Doğu inşa etme çabalarımızın bir parçası." dedi.

Biden, "ABD, İsrail ve Filistin arasında, 'iki halk için iki devlet' hedefiyle adil ve kalıcı barışı desteklemeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

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