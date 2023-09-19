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Dünya
AA 19.09.2023 16:55

Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler Şuşa'ya saldırdı: 1 sivil öldü

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler Şuşa'ya saldırdı: 1 sivil öldü

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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