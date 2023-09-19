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Dünya
AA 19.09.2023 17:24

Azerbaycan: Karabağ'daki operasyonun hedefi yasa dışı askeri oluşumlardır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ordunun Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonunun hedefinin tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapı olduğunu açıkladı.

Azerbaycan: Karabağ'daki operasyonun hedefi yasa dışı askeri oluşumlardır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.

Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü

Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan silahlı güçlerin Karabağ bölgesinde beklediği büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, ayrıca üçlü deklarasyon hükümlerinin uygulanmasının sağlanması, Ermeni silahlı güçlerin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere sivillerin, askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatılmıştır."

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Operasyon ile Ermeni silahlı güçlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktaları, savaş araçları ve askeri objelerinin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği aktarılan açıklamada, "Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor. Bu bakımdan Ermeni sivil halkının askeri hedeflerden uzak durması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

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Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
Azerbaycan'dan Karabağ'da operasyon: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
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