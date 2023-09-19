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Dünya
Dışişleri Bakanlığı 19.09.2023 19:09

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır

Dışişleri Bakanlığının Karabağ'daki askeri operasyona dair açıklamasında, "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bakanlık, Azerbaycan tarafından Karabağ'da başlatılan askeri operasyon hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan'ın kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kaldığına dikkat çekildi.

Öte yandan, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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