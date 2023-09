Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı:Karabağ'daki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki son durumu TRT Haber'de anlattı.

Karabağ'da Azerbaycan'a karşı provokatif adımlar atıldığının altını çizen Hacıyev, "Bu kanunsuz rejim Karabağ'dan çekilmeli." dedi.

Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, Karabağ operasyonunun hedeflerinin neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Esas amacımız bu kanunsuz rejimin askeri alt yapısının etkisiz hale getirilmesi." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, "Türkiye her zaman olduğu gibi yine yanımızda." dedi.

Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından da Karabağ'daki operasyona ilişkin açıklama yaptı:

"Yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri silahsızlandırılmalıdır. Azerbaycan meşru askeri hedeflere hassas güdümlü mühimmat uyguluyor ve sivillere ikincil zarar verilmesini kesinlikle önlüyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde sağlanacaktır. Çözün ve silahsızlandırın!"

Illegal separatist puppet regime must dissolve itself, and the armenian armed forces stationed in the Karabakh region of Azerbaijan must be disarmed. Azerbaijan applies precision guided munitions against legitimate military targets and, by all means, avoids collateral damage to…