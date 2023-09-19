Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı:Karabağ'daki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'daki son durumu TRT Haber'de anlattı.

Karabağ'da Azerbaycan'a karşı provokatif adımlar atıldığının altını çizen Hacıyev, "Bu kanunsuz rejim Karabağ'dan çekilmeli." dedi.

Hacıyev, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, Karabağ operasyonunun hedeflerinin neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, "Esas amacımız bu kanunsuz rejimin askeri alt yapısının etkisiz hale getirilmesi." açıklamasını yaptı.

Hacıyev, "Türkiye her zaman olduğu gibi yine yanımızda." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Karabağ'daki antiterör önlemlerine ilişkin son durumu @trthaber ‘de anlatıyor. https://t.co/1jfKTM4awA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2023

Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından da Karabağ'daki operasyona ilişkin açıklama yaptı:

"Yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermeni silahlı kuvvetleri silahsızlandırılmalıdır. Azerbaycan meşru askeri hedeflere hassas güdümlü mühimmat uyguluyor ve sivillere ikincil zarar verilmesini kesinlikle önlüyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde sağlanacaktır. Çözün ve silahsızlandırın!"

Illegal separatist puppet regime must dissolve itself, and the armenian armed forces stationed in the Karabakh region of Azerbaijan must be disarmed. Azerbaijan applies precision guided munitions against legitimate military targets and, by all means, avoids collateral damage to… — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 19, 2023

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.