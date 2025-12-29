Çok Bulutlu -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.12.2025 19:40

Zelenski'den Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin toprak bütünlüğü konusuyla ilgili Ukrayna’nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini bildirdi.

Zelenski'den Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ve cephedeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermesini istediğini kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Donbas'tan çekilmeye gelince, Rusya'nın bunu istemesi yeni bir haber değil. Onların pembe hayallerinde, ülkemizin topraklarında hiç bulunmamamız gerekirdi. Bu hayalleri bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Bizim kendi topraklarımız, kendi toprak bütünlüğümüz, kendi devletimiz ve kendi çıkarlarımız var. Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğiz."

Dün yapılan görüşmede Trump'ın, Ukrayna için önerilen güvenlik garantilerinin onaylanması için bunu Kongreye sunacağını kendisine ilettiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı güçlü güvenlik garantilerini teyit etti." ifadesini kullandı.

ABD'li ve Avrupalı yetkililerin katılımıyla ocak ayında Ukrayna'da güvenlik garantilerinin ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini belirten Zelenski "Ocak ayında gerçekleşecek bu toplantılar konusunda hepimiz ciddiyiz. Her şey adım adım ilerlerse, bundan sonra Ruslarla bir şekilde görüşme gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşı diplomatik yöntemlerle sona erdirmek istediklerini vurgulayarak, "Eğer savaş devam edecekse, elbette ABD ve Avrupa Ukrayna'ya desteğini sürdürecek çünkü biz kendimizi savunuyoruz, saldırgan olan biz değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın adil bir şekilde bitmesi için barış planının Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini savunan Zelenski, "Bize göre, 20 maddelik plan referandumda onaylanmalıdır." yorumunu yaptı.

Savaşın sürdüğü ülkede bir referandum düzenlenmesi için en az 60 günlük ateşkese ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, Rusya'nın ise saldırıları durdurmak istemediğini iddia etti.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:23
Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 2 aylık bebek soğuktan hayatını kaybetti
19:56
Putin, Zaporijya bölgesine yönelik saldırıların sürdürüleceğini söyledi
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü
19:12
D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi trafiğe kapatıldı
19:07
RTÜK'ten DEAŞ operasyonuyla ilgili medya kuruluşlarına uyarı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
14 ilde eğitime kar engeli
14 ilde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
Malatya'da buzlanma nedeniyle kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ