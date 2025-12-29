Çok Bulutlu -1.6ºC Ankara
29.12.2025 18:29

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu" belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna, İHA'larla Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Rus haber ajansı TASS, Lavrov'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

Ukrayna’nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayan Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık’ı 29 Aralık’a bağlayan gecede, 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, tüm İHA'ların imha edildiğini söyledi.

Rusya’nın saldırı nedeniyle Ukrayna konusundaki müzakerelerden çekilmeyeceğine işaret eden Lavrov, "Rusya’nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir." açıklamasında bulundu.

"Cevapsız kalmayacak"

Lavrov, Rusya’nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de aktararak, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya’nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi." görüşünü paylaştı.

Sergey Lavrov, "Böylesi akılsızca eylemler cevapsız kalmayacaktır." dedi.

Rusya Ukrayna
